Οι Λέικερς έκαναν το 2-1 στη σειρά κόντρα στους Γουόριορς, με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς να σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά πως πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους winners του αθλητισμού.

Ο χρόνος είναι απλώς ένας αριθμός τελικά. Ο νούμερο ένα θιασώτης της παραπάνω φράσης είναι σίγουρα ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, που έχει βαλθεί με τους Λέικερς να φτάσει φέτος όσο πιο ψηλά γίνεται, πραγματοποιώντας μια εντυπωσιακή postseason.

Αν κρύψει κανείς το όνομά του και τον απομονώσει μπασκετικά, δεν μπορεί με τίποτα να αντιληφθεί πως πρόκειται για έναν 38χρονο. Ως έφηβος έτρεξε να προλάβει την μπάλα προτού αυτή φτάσει στον Γουίγκινς για να κόψει τον αιφνιδιασμό των Γουόριορς, φτάνοντας τελικά ως τις πρώτες σειρές της Crypto.com Arena.

LeBron showing HUSTLE to get back for the deflection 😤



Lakers lead Game 3 in Q3.



📺: Live on ABC pic.twitter.com/UQdjWGP3Sm