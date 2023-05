Ο Άντριου Γουίγκινς κάρφωσε πάνω από τον Άντονι Ντέιβις και θα έχει ένα κλικ για να κάνει... πόστερ στο σπίτι του, από το Game 3 των Γουόριορς κόντρα στους Λέικερς.

Οι Γουόριορς μπορεί να μην τα κατάφεραν απέναντι στους Λος Άντζελες Λέικερς, μένοντας πλέον πίσω με 2-1 στη σειρά μετά την... 30άρα αλλά ο Άντριου Γουίγκινς θα έχει μία φάση να θυμάται.

Ο φόργουορντ των Γουόριορς κατάφερε να πετύχει ένα εντυπωσιακό κάρφωμα, κάνοντας πόστερ τον Άντονι Ντέιβις. Το άλμα του ήταν τρομακτικό και το κάρφωμα με το ένα χέρι εξίσου, με τον ΛεΜπρόν να μην προλαβαίνει να μπει στη φάση.

Παρόλα αυτά, όπως δημοσίευσαν οι Γουόριορς στον λογαριασμό τους στο twitter, ο ΛεΜπρόν πήρε θέση για μια εκπληκτική φωτογραφία από το πόστερ του Γουίγκινς.

