O Ντέβιν Μπούκερ έκανε απίθανα πράγματα στο Game 3 με τους Νάγκετς και θύμισε Νοβίτσκι.

Οι Σανς μείωσαν τη σειρά με τους Νάγκετς σε 2-1, αφού ο Ντέβιν Μπούκερ έκανε τρομερά πράγματα με 47 πόντους, 9 ασίστ, 6 ριμπάουντ, 20/25 σουτ και 5/8 τρίποντα.

Με αυτή την απίθανη εμφάνιση έγινε ο δεύτερος παίκτης της ιστορίας μετά τον Νοβίτσκι με 45+ πόντους, 80% εντός παιδιάς σε ματς play-offs. Ο Μπούκερ δεν θα είναι υπερβολή να πούμε πως είναι ο πιο φορμαρισμένος παίκτης του ΝΒΑ στην postseason, κάνοντας απίθανα πράγμα. Και θα σηκωνόταν ακόμα παραπάνω θόρυβος, αν οι Σανς δεν έχαναν τα δύο πρώτα ματς.

Συγκλονιστικός ο D-Book!

Devin Booker joined Dirk Nowitzki as the only two players in NBA history to score 45+ PTS on 80+ FG% in a single playoff game.



Booker: 47 PTS, 20/25 FGM

Dirk (2011 vs. OKC): 48 PTS, 12/15 FGM



Legendary scoring performance from Booker! 🪣 pic.twitter.com/HjfTQfMRTP