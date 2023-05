Οι Γουόριορς θα κοντραριστούν με τους Λέικερς στους ημιτελικούς Δύσης και το Gazzetta στέκεται στην σπουδαία κόντρα των τεράστιων ΛεΜπρόν και Κάρι.

Μπορεί Γκρίζλις και Κινγκς να είχαν πλεονέκτημα έδρας κόντρα στους Λέικερς και τους Γουόριορς, αλλά ποτέ δεν μπορείς να θεωρείσαι φαβορί όταν η αντίπαλη ομάδα έχει ΛεΜπρόν Τζέιμς και Στέφεν Κάρι. Γκόλντεν Στέιτ και λιμνάνθρωποι θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στους ημιτελικούς Δύσης, με το πρώτο ματς να γίνεται απόψε.

Για όλο τον κόσμο που αγαπάει το ΝΒΑ και ξέρει να εκτιμά τους σπουδαίους, η τιτανομαχία του ΛεΜπρόν με τον Κάρι ήταν αυτο που χρειαζόταν το άθλημα αυτή τη στιγμή. Άλλο ένα επεισόδιο σε ένα ιστορικό rivalry παικτών που έχει καθορίσει την εποχή μας. Δυο Θεοί του αθλήματος που έχουν κυριαρχίσει στη λίγκα με τον δικό τους μοναδικό τρόπο, με τα δικά τους χαρακτηριστικά.

Το 3-1 του Κάρι σε τελικούς κόντρα στον ΛεΜπρόν

Από το 2015 μέχρι και φέτος, τα συναπαντήματα του ΛεΜπρόν με τον Κάρι είναι πάρα πολλά. Η αρχή έγινε με την κόντρα στους τελικούς του 2015, όπου oι Γουόριορς του Κάρι πανηγύρισαν κόντρα στους Καβς του Βασιλιά με 4-2. Ο ΛεΜπρόν πήρε την εκδίκηση του την επόμενη σεζόν, όπου το Κλίβελαντ έκανε την μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία των τελικών, επέστρεψε από το 3-1 και πανηγύρισε τον τίτλο. Στη συνέχεια με τον Ντουράντ να πηγαίνει στους Γουόριορς και να συνθέτει μια υπέροχη τριάδα με Κάρι και Τόμπσον, οι πολεμιστές καθάρισαν την ομάδα του ΛεΜπρόν με 4-1 το 2017 και με μια τρελή σκούπα το 2018.

Στο σύνολο λοιπόν ο Κάρι υπερισχύει στους τελικούς με 3-1 του ΛεΜπρόν σε μια τετραετία που είναι ανεξίτηλο το αποτύπωμα των δύο σταρ του ΝΒΑ. Από το 2015 μέχρι το 2018 οι τελικοί ήταν Κάρι vs ΛεΜπρόν και η αλήθεια είναι πως μας άρεσε πολύ.

Οι 9 τελικοί του ΛεΜπρόν σε 10 χρόνια, 4 πρωταθλήματα του Κάρι σε 6 τελικούς

Το τρελό με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς είναι ότι από το 2011 μέχρι και το 2020 είχε αναπτύξει μια σχέση αγάπης με τους τελικούς. Σε αυτό το διάστημα λοιπόν, ο LBJ έχασε μόνο μια φορά πρόκριση στους τελικούς, το 2019, όταν οι Ράπτορς επικράτησαν των Γουόριορς. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις βρέθηκε στη μεγάλη σκηνή των τελικών. Το 2012, 2013, 2016 και 2020 ανέβηκε στον θρόνο του πρωταθλητή. Το 2011, 2014, 2015, 2017, 2018 δεν τα κατάφερε. Όμως σίγουρο μαζί με τον Κάρι θεωρείτει το πρόσωποο της δεκαετίας.

Πάμε τώρα και στον κορυφαίο σουτέρ που έχει δει ποτέ το μπάσκετ, στον άνθρωπο που άλλαξε και τον τρόπο που παίζεται το άθλημα με την... στροφή προς το τρίποντο, ένα φαινόμενο που παρατηρείτει από την εκτόκευση του Κάρι μέχρι σήμερα. Ο Στεφ λοιπόν έπαιξε σε τελικούς το 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 και 2022. Και τέσσσερις φορές σήκωσε το βαρύτιμο τρόπαιο δίπλα στον άνθρωπο που έβαλε σε... τάξη την ομάδα μετά την αποχώρηση του Μαρκ Τζάκσον, του μεγάλου Στιβ Κερ.

Η ποιότητα χρόνια δεν κοιτά

Για να γίνεις ο... βασιλιάς της ζούγκλας θα πρέπει να σκοτώσει τος λιοντάρι. Το έμαθαν αυτό από πρώτο χέρι τόσο ο Φοξ με τον Σαμπόνις, όσο και ο Μοράντ με τον Μπέιν. Ακόμα δεν ήταν έτοιμοι να πετάξουν εκτός τις ομάδες του ΛεΜπρόν και του Κάρι.

Και μπορεί ο ένας να έχει πατήσει τα 38 και ο άλλος να βρίσκεται στα 35, όμως αυτή τη στιγμή, είναι οι δύο παίκτες που ξέρουν καλύτερο από κάθε άλλον τι σημαίνει playoffs, τι σημαίνει άρνηση στην ήττα, τι σημαίνει μάχη για το τρόπαιο.

O Στεφ Κάρι ήταν ο λόγος που οι Γουόριορς απέκλεισαν τους εξαιρετικούς Κινγκς με 4-3, αφού στο Game 7 σταμάτησε στους 50 πόντους σε ένα έπος. Το πήρε πάνω του ο Στεφ και δεν ήθελε να πάει γρήγορα διακοπές, όπως είπες και στους συμπαίκτες του. Τελείωσε τη σειρά με 33.7 πόντους κατά μέσο όρο.

Πάμε και στον ΛεΜπρόν που είχε 22.2 πόντους και 11.2 ριμπάουντ απέναντι στους Γκρίζλις, καθαρίζοντας τους μαζί με τους συμπαίκτες του σε έξι ματς. Δεν ξεκουράστηκε σε κανένα ματς και ήταν όσο μπορούσε παραπάνω μέσα στο παρκέ, παρά τα 38 του. Ρυθμιστής της πρόκρισης των Λέικερς με φοβερά πράγματα στο Game 4 με 22 πόντους και 20 ριμπάουντ.

To rivalry ΛεΜπρόν - Κάρι και εκείνο του Μάτζικ με τον Μπερντ

Η πρώτη δεκάδα των κορυφαίων παικτών ever ίσως αποτελείται από τους Τζόρνταν, ΛεΜπρόν, Μάτζικ Τζόνσον, Καρίμ-Αμπντούλ Τζαμπάρ, Μπιλ Ράσελ, Λάρι Μπερντ, Γουίλτ Τσάμπερλεϊν, Σακίλ Ο'Νίλ, Κόμπι Μπράιαντ, Στεφ Κάρι. Μπορεί να το αξίζουν και οι Ντάνκαν,Έρβινγκ, Ολάζουον που έρχονται στη συνέχεια. Δίχως αμφιβολία το κορυφαίο rivalry παικτών στην ιστορία είναι του Μάτζικ-Τζαμπάρ κόντρα στον Μπερντ, δηλαδή το Λέικερς-Σέλτικς στα 80s. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε το ΛεΜπρόν vs Κάρι και τίποτα δεν μπορεί να σταθεί δίπλα σε αυτό. Άντε και το Ράσελ vs Τσάμπερλεϊν για τους παλιότερους.

Η εποχή μας έχει καθοριστεί σε μεγάλο βαθμό από τις σπουδαίες μάχες που μας έχουν χαρίσει ο Στεφ και ο ΛεΜπρόν και είμαστε πολύ τυχεροί που τόσα χρόνια απολαμβάνουμε τη μαγεία του παιχνιδιού τους. Eτοιμαστείτε για άλλη μια τιτανομαχία μεταξύ αυτών των δύο τεράστιων μπασκετικών προσωπικοτήτων.