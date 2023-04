Σε αναμμένα κάρβουνα κάθονται οι Σίξερς για την κατάσταση του Εμπίντ ενόψει του Game 1 με τους Σέλτικς (2/5, 02:30)

Ο Καμερουνέζος σέντερ τραυματίστηκε στο γόνατο, στο Game 3 της σειράς με τους Μπρούκλιν Νετς και υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία.Ο Ντοκ Ρίβερς ανέφερε πως η μαγνητική δεν ήταν καλή και όλος ο οργανισμός κάθεται σε αναμμένα κάρβουνα.

Ο προπονητής με νέες δηλώσεις του, ανέφερε πως ο Τζοέλ Εμπίντ είναι αμφίβολος για το Game 1 με τους Σέλτικς (2/5, 02:30) λόγω του προβλήματος στο γόνατο και μένει να δούμε αν η Φιλαδέλφεια θα μπορεί να υπολογίζει στον σταρ της για το πρώτο ματς μέσα στη Βοστώνη.

Για άλλη μια σεζόν, ο Jojo στέκεται άτυχος σε ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι της σεζόν για τη Φιλαδέλφεια.

BREAKING: 76ers head coach Doc Rivers says Joel Embiid didn’t do anything today, and “if he’s a betting man, would say he’s doubtful” for Game 1.



Get well soon, Joel! 🙏 pic.twitter.com/d1gpPJrxE6