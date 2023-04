ΛεΜπρόν Τζέιμς και Καϊρί Ίρβινγκ βρέθηκαν ξανά δίπλα δίπλα, με τον σταρ των Ντάλας Μάβερικς να πηγαίνει στο Λος Άντζελες ώστε να παρακολουθήσει από κοντά τον πολύ καλό του φίλο με τη φανέλα των Λέικερς.

Η φιλία που συνδέει τους ΛεΜπρόν Τζέιμς και Καϊρί Ίρβινγκ είναι γνωστή από την κοινή τους θητεία στο Κλίβελαντ. Ο δεύτερος έχει δει τη σεζόν του να τελειώνει μετά τον αποκλεισμό των Ντάλας Μάβερικς από τα play-offs και πλέον έχει τον χρόνο να απολαμβάνει τους αγώνες των Λέικερς.

Ο Ίρβινγκ βρέθηκε στην Crypto.com Arena, εκεί όπου ο ΛεΜπρόν και η παρέα του σκόρπισαν τους Γκρίζλις με 40άρα και εξασφάλισαν την πρόκριση στον δεύτερο γύρο των play-offs.

Φυσικά ο ΛεΜπρόν πήγε να χαιρετήσει τον πολύ καλό του φίλο, με τον οποίο όπως φαίνεται δεν ξεχνάνε τους κώδικες επικοινωνίας τους...

Ο χαιρετισμός των ΛεΜπρόν και Ίρβινγκ

