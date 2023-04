Πληρωμένη απάντηση Σακίλ σε Μπρουκς: «Σέβεται όσους βάζουν 40άρες και ο Λεμπρόν είχε 22 πόντους και 20 ριμπάουντ» (vid)

Ο Σακίλ Ο' Νιλ πήρε ξεκάθαρα το μέρος του Λεμπρόν Τζέιμς στο «beef» με τον Ντίλον Μπρουκς σχολιάζοντας με τον... δικό του τρόπο την πρόσφατη δήλωση του παίκτη των Γκρίζλις.

Πριν από μερικές ημέρες, όταν και άνοιξε... η κόντρα με τον Λεμπρόν Τζέιμς, ο Ντίλον Μπρουκς δεν παραδεχόταν τον «βασιλιά» του ΝΒΑ και απλά είχε αρκεστεί να πει: «Δεν σέβομαι κανέναν εάν δεν σκοράρει 40 πόντους εναντίον μου...» ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του φόργουορντ των Μέμφις Γκρίζλις.

Στο Game 4 της σειράς ο Λεμπρόν «υπέγραψε» τη νίκη των Λέικερς για το 3-1 στη σειρά και το πρώτο «ματς μπολ» πρόκρισης έχοντας 22 πόντους και 20 ριμπάουντ. Κάτι από το οποίο «πιάστηκε» ο Σακίλ Ο' Νιλ για να απαντήσει στον Μπρουκς.

«Είπε ότι δεν σέβεται κανέναν εάν δεν έχει 40άρα εναντίον του. 20 και 20 μας κάνουν 40...» είπε ο Σακίλ στην εκπομπή του ΤΝΤ «αποστομώνοντας» τον «πολύ» Μπρουκς.

"Dillon Brooks said he doesn't respect anybody until they get 40. 20 & 20 is 40." @SHAQ on @KingJames 20-20 performance in Game 4 pic.twitter.com/UTbl27qI0Z