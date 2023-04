Ο Ντρέιμοντ Γκριν έδωσε μια φοβερή παράσταση στην άμυνα κόντρα στους Κινγκς.

Οι Γουόριορς άντεξαν στην αντεπίθεση των Κινγκς και με το άστοχο τρίποντο του Μπαρνς, έφεραν τη σειρά στο 2-2 και την ισορροπία. Μπορεί ο Ντρέιμοντ Γκριν να θεωρείται ένα από τα κακά παιδιά του ΝΒΑ και να έχει περισσότερους εχθρούς παρά φίλους πάνω στο παρκέ, αλλά κανείς δεν μπορεί να παραγνωρίσει πως αποτελεί έναν εκ των κορυφαίων, σκληρότερων και πιο αμείληκτων αμυντικών στη λίγκα.

Και το απέδειξε ξανά στο Game 4 εκεί όπου έκανε εξαιρετική δουλειά στην άμυνα, «σβήνοντας» τα ατού του Σακραμέντο. Ο Ντρέιμοντ κράτησε τους Κινγκς στο 33% εντός παιδιάς σαν primary defender, ενώ σαν δεύτερος αμυντικός κράτησε τον σταρ Ντε Άαρον Φοξ στο 28% στο παρκέ. Δεν αστειεύεται ο Γκριν που έκανε και την τάπα της βραδιάς πάνω στον Σαμπόνις.

