Η Crypto.com Arena φιλοξένησε, την ίδια ημέρα και τις δύο ομάδες της πόλης του Λος Άντζελες, τους Κλίπερς και τους Λέικερς. Με την αλλαγή στο γήπεδο να είναι εντυπωσιακή.

Οι Λος Άντζελες Κλίπερς υποδέχτηκαν τους Φοίνιξ Σανς στις 22:30 (ώρα Ελλάδας) το βράδυ του Σαββάτου, για το Game 4 της σειράς των play-offs. Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε μερικά λεπτά στη μία, μετά τα μεσάνυχτα.

Και στις 05:00 τα ξημερώματα οι Λέικερς θα αντιμετώπιζαν τους Μέμφις Γκρίζλις για το Game 3 ανάμεσα στις δύο ομάδες. Οι άνθρωποι που εργάζονται για την ομάδα και το γήπεδο έκαναν μία απίθανη αλλαγή, με το παρκέ των Κλίπερς να αφαιρείται και τη θέση του να παίρνει αυτό των Λέικερς.

Δείτε το απίθανο βίντεο:

