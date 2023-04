Οι Σίξερς επιβλήθηκαν των Νετς με 88-96 στο Μπρούκλιν και προκρίθηκαν με sweep στα ημιτελικά της Ανατολής όπου θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Σέλτικς-Χοκς.

Οι Σίξερς παρατάχθηκε απόψε δίχως τον Τζοέλ Εμπίντ, από τη στιγμή που ο Καμερουνέζος σέντερ τραυματίστηκε στον προηγούμενο αγώνα με τους Νετς και έχει τεθεί νοκ άουτ. Μάλιστα ο Ντοκ Ρίβερς εξήγησε ότι η ακτινογραφία του Εμπίντ δεν ήταν καλή.

Σε κάθε περίπτωση, η Φιλαντέλφια έγινε η πρώτη χρονικά ομάδα που προκρίθηκε στα ημιτελικά έπειτα από το 88-96 επί των Νετς στo Barclays Center, κάνοντας το sweep στη σειρά.

Ο Τομπάιας Χάρις ηγήθηκε επιθετικά των Σίξερς, κάνοντας double-double με 25 πόντους και 12 ριμπάουντ ενώ σε ό,τι αφορά τον Τζέιμς Χάρντεν, ο «Μούσιας» σημείωσε 17 πόντους με 7/8 βολές και 4/18 σουτ εντός πεδιάς ενώ είχε ακόμα 11 ασίστ, 8 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ στα 40' που έμεινε στο παρκέ.

Από 'κει και πέρα, ο Πολ Ριντ πρόσθεσε 10 πόντους με 5/10 δίποντα και 15 ριμπάουντ. Από την άλλη πλευρά, ο Σπένσερ Ντίνγουιντι είχε 20 πόντους, 6 ασίστ και 3 ριμπάουντ ενώ ο Νικ Κλάξτον πρόσθεσε 19 πόντους και 12 ριμπάουντ όμως οι προσπάθειές τους δεν ήταν αρκετές για τους γηπεδούχους που ολοκλήρωσαν πρόωρα την παρουσία τους στην postseason.

Τα δωδεκάλεπτα: 29-22, 48-40, 63-66, 88-96.

