Ο Τζοέλ Εμπίντ υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, η οποία σύμφωνα με τον προπονητή του, Ντοκ Ρίβερς «δεν είναι καλή».

Ο Τζοέλ Εμπίντ βρίσκεται ξανά μπροστά σε ένα σταυροδρόμι. Ο νέος τραυματισμός του σε μία ακόμη post season, μπορεί να εκτροχιάσει τη σεζόν των Φιλαντέλφια Σίξερς.

Ο Καμερουνέζος σέντερ τραυματίστηκε στο γόνατο, στο Game 3 της σειράς με τους Μπρούκλιν Νετς και υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία. Τα επίσημα αποτελέσματά της δεν έχουν γίνει γνωστά, ωστόσο ο προπονητής των Σίξερς, Ντοκ Ρίβερς εξήγησε ότι «δεν ήταν καλή».

«Παραπονέθηκε για ενοχλήσεις στο πίσω μέρος του γονάτου. Το οποίο είναι κάτι τρομακτικό όταν είναι σε αυτό το σημείο. Ήταν ήδη πρησμένο, κάτι που γίνεται αρκετά νωρίς. Οπότε...», είναι τα λόγια του Ρίβερς.

