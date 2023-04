Ο Ντίλον Μπρουκς έκλεψε για άλλη μια φορά την... παράσταση με τα όσα έκανε κόντρα στους Λέικερς.

Villain στο ΝΒΑ θεωρείτα πλέον ο Ντίλον Μπρουκς που έχει ανοίξει beef με τους Γουόριορς. Φέτος στην ήττα των Γουόριορς από τους Γκρίζλις, ο Κλέι Τόμπσον θέλησε να υπενθυμίσει ποιοι έχουν τα δαχτυλίδια, μετρώντας προς τον Ντίλον Μπρουκς ένα-ένα τα δαχτυλίδια του και τα πρωταθλήματα που πήρε με τους Γουόριορς.

Ο παίκτης των Γκρίζλις δεν κάθεται ήσυχος ούτε κόντρα στους Λέικερς και τον ΛεΜπρόν Τζέιμς. Μετά από ένα τρίποντο του κόντρα στον Βασιλιά, άρχισε να την... λέει στον ηγέτη των λιμνάνθρωπων πλησιάζοντας τον. Για να είμαστε δίκαιοι ο ΛεΜπρόν λίγο πριν άρχισε το trash talking στον Ντίλον μετά από όμορφο καλάθι.

Σίγουρα αυτή η κόντρα θα έχει κι άλλα επεισόδια στα επόμενα ματς της σειράς. Ο Καναδός περιφερειακός γουστάρει τον... θόρυβο και δεν φοβάται να προκαλεί τους κορυφαίους παίκτες της λίγκας.

Dillon Brooks stared down LeBron after this 3 👀 pic.twitter.com/8tkkrakCJW