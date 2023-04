Οι Πίστονς θέλουν τον προπονητή για τον οποίο ο Ντουράντ έχει πει ότι του έμαθε όλα όσα ξέρει (vid)

Οι Πίστονς θα περάσουν από συνέντευξη για τη θέση του προπονητή τον ασίσταντ κόουτς των Νετς, Μπράιαν Κιφ, ο οποίος χαίρει της εκτίμησης του Κέβιν Ντουράντ.

Οι Πίστονς ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους στη regular season με το χειρότερο ρεκόρ σε ολόκληρο το ΝΒΑ (17-65) και πλέον βρίσκονται σε αναζήτηση προπονητή, έχοντας το βλέμμα τους στο νο.1 του φετινού Draft όπου αναμένεται να επιλεγεί ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα.

Στο μεταξύ, ο Έιντριαν Βοιναρόφσκι αποκάλυψε πως το Ντιτρόιτ πήρε την άδεια να περάσει από συνέντευξη τον Μπράιαν Κιφ, τον ασίσταντ κόουτς των Νετς, ο οποίος συνεργάστηκε με τον GM των Πίστονς, Τρόι Γουίβερ στην Οκλαχόμα.

Detroit has received permission to interview Brooklyn assistant Brian Keefe for franchise's head coaching job, sources tell ESPN. Keefe worked with Pistons GM Troy Weaver on OKC's coaching staff for several years. Keefe's also been an assistant with Knicks and Lakers.