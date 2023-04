Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποχώρησε από το εναρκτήριο ματς των play-offs με τους Χιτ λόγω προβλήματος στη μέση όμως ο Σαμς Τσαράνια ανέφερε πως υπάρχει αισιοδοξία για το ενδεχόμενο συμμετοχής του στο Game 2 όπου οι Μπακς θα ψάξουν την ισοφάριση.

Στην πρώτη περίοδο του εναρκτήριου αγώνα με τους Μαϊάμι Χιτ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προσπάθησε να σκοράρει με layup όμως προσγειώθηκε απότομα στο παρκέ του Fiserv Forum με αποτέλεσμα να πάει στα αποδυτήρια για να φανεί το μέγεθος του προβλήματος.

Αν και προσπάθησε να επιστρέψει, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει και επέστρεψε εκ νέου στα αποδυτήρια. Οι Μπακς ανακοίνωσαν λίγο πριν από το ημίχρονό ότι ο Αντετοκούνμπο έχει πρόβλημα στη μέση και ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει.

Από την πλευρά του, ο Μάικ Μπουντενχόλζερ εξήγησε πως η ακτινογραφία του Greek Freak είναι καθαρή και σύμφωνα με τον Σαμς Τσαράνια, υπάρχει αισιοδοξία ότι θα προλάβει το Game 2 (20/4, 4π.μ.) όπου οι Μπακς θα ψάξουν την ισοφάριση έπειτα από τη νίκη των Χιτ με 117-130 στο πρώτο παιχνίδι.

There is optimism surrounding Bucks star Giannis Antetokounmpo (back) availability for Game 2 vs. Miami on Wednesday, sources say. From Run It Back on @FanDuelTV: pic.twitter.com/E6GpFdxjaC