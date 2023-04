Η κόρη του ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν που ούρλιαζε στις βολές των Ράπτορς, βίωσε μια δυσάρεστη κατάσταση στο ματς των Μπουλς με τους Καναδούς.

Οι Μπουλς είχαν αποκλείσει από τη συνέχεια του play-in τουρνουά τους Ράπτορς και σε αυτό μεγάλο ρόλο έπαιξε η κόρη του Ντεμάρ ΝτεΡόζαν.

Η πιτσιρίκα δεν σταμάτησε να ουρλιάζει κάθε φορά που κάποιος παίκτης των Καναδών πήγαινε στη γραμμή των βολών. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι Ράπτορς να χάσουν τις 18 από τις 36 βολές που επιχείρησαν κάτι που τους στοίχισε το ματς.

Όμως όπως φαίνεται, η μικρή αναγκάστηκε να βιώσει μια δυσάρεστη κατάσταση. Σύμφωνα με τον Κρις Χέινς, η 9χρονη κόρη του σταρ του Σικάγο, Ντάιαρ, αναγκάστηκε να φύγει από το ματς με τη συνοδεία της ασφάλειας των Μπουλς, αφού η ομάδα ενημερώθηκε από το ΝΒΑ ότι δέχεται online απειλές.

«Είναι τρελό και λυπηρό, αλλά αυτός είναι ο κόσμος που ζούμε. Όσο όμορφο και αν είναι κάτι, πάντα θα υπάρχουν μίζεροι άνθρωποι που δεν έχουν ζωή. Είναι λυπηρό. Το μόνο που με νοιάζει είναι η κόρη μου να απολαμβάνει την κάθε στιγμή. Είναι παιδί, δεν την αφήνω να επηρεάζεται με όσα γίνονται. Απλώς ήρθε να στηρίξει τον πατέρα της και πέρασε όμορφα. Εγώ ήθελα απλώς να προστατέψω την στιγμή για αυτή», ανέφερε ο ΝτεΜάρ.

