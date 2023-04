Οι Πέισερς είχαν... φυλαγμένη μία φάρσα για τον Μπένεντικτ Μάθουριν στην τελευταία του ημέρα ως rookie στο ΝΒΑ.

Οι Ιντιάνα Πέισερς ετοιμάζονται να παρακολουθήσουν τη συνέχεια του ΝΒΑ έξω από τα γήπεδα καθώς δεν κατάφεραν να προκριθούν στα play-in της Ανατολής. Παρόλα αυτά θέλησαν να διασκεδάσουν στην τελευταία ημέρα στην προπόνηση βάζοντας...στόχο τον rookie της παρέας.

Ο Μπένεντικτ Μάθουριν που αποτέλεσε σημείο αναφοράς στο φετινό σύνολο, βρέθηκε μπροστά σε μία έκπληξη βγαίνοντας από τις εγκαταστάσεις της ομάδας. Το αυτοκίνητό του είχε "χαθεί" μέσα σε πλαστικό περιτύλιγμα.

Μπροστάρης σε αυτή την φάρσα φάνηκε να είναι ο Μάιλς Τέρνερ, ο οποίος βιντεοσκόπησε την αντίδραση του νεαρού συμπαίκτη του, ενώ δεν έλειψαν τα πειράγματα του Ταϊρίς Χαλιμπάρτον και των λοιπών Πέισερς.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Myles Turner and the Pacers had Bennedict Mathurin’s car wrapped in plastic on his last day as a rookie 😂😭



(via @Original_Turner /IG) pic.twitter.com/r9pOquz7Ew