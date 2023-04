Σύμφωνα με τις μετρήσεις στην άλλη άκρη του Ατλάντικού, το Game 1 ανάμεσα στους Κινγκς και τους Γουόριορς είναι το πιο... ακριβό παιχνίδι που έχει καταγραφεί με το φθηνότερο εισιτήριο να ανέρχεται στα 493 δολάρια.

Οι Κινγκς ολοκλήρωσαν με τον καλύτερο τρόπο τη φετινή παραγωγική τους σεζόν και αναμένεται να αντιμετωπίσουν τον Στεφ Κάρι και τους λοιπούς Γουόριορς στα play-offs τους ΝΒΑ, αφού κατάφεραν να προκριθούν στον επόμενο γύρο έπειτα από το 2006. Και ενώ οι οπαδοί τους δεν θα έχουν να ξοδέψουν πολλά για τις μετακινήσεις τους, βλέπουν τα εισιτήρια του αγώνα να σπάνε ρεκόρ... ακρίβειας.

Σύμφωνα με το TickPick, πρόκειται να γίνει το πιο ακριβό παιχνίδι πρώτου γύρου που έχει καταγραφεί ποτέ στα αντίστοιχα βιβλία της Λίγκας. Γιατι; Στο Game 1 του Σακραμέντο, το εισιτήριο φτάνει στα 493 δολάρια και αγγίζει σχεδόν διπλάσια τιμή από το "χρυσό χαρτάκι" για την είσοδο των θεατών στο Chase Center ($254).

Δεδομένου πως οι Κινγκς πέρασαν 16 χρόνια δίχως να καταφέρουν να κλείσουν τη θέση τους υπάρχει ένα "ελαφρυντικό" και απομένει να δούμε αν θα ανακοινωθεί και το sold out.

Games in Sacramento cost nearly double than SF in the first-round 😮



(via @TickPick) pic.twitter.com/mgLErM5Ia1