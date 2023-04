Ο Μάικαλ Μπρίτζες έκανε το απίθανο στο ματς των Νετς με τους Σίξερς και συμπλήρωσε 83 ματς στη regular season.

Φοβερά πράγματα στο ΝΒΑ και το ματς των Νετς με τους Σίξερς. Ξέραμε πως ο Μάικαλ Μπρίτζες είναι ένας ironman στο ΝΒΑ και δεν χάνει ποτέ ματς. Δεν ξεκουράζεται ποτέ. Αλλά αυτό που έγινε τη φετινή σεζόν θα μείνει στην ιστορία.

Ο ηγέτης των Νετς έπαιξε μόλις 4 δευτερόλεπτα κόντρα στους Σίξερς και με αυτόν τον τρόπο συμπλήρωσε 83 παιχνίδια φέτος στη regular season. Ναι, καλά διαβάσατε 83 ματς! Και ενώ μια regular season στο ΝΒΑ έχει 82 ματς.

Πως έγινε αυτό; O Mπρίτζες κατά τη διάρκεια της σεζόν άλλαξε ομάδα με ανταλλαγή και έφυγε από τους Σανς για να πάει στους Νετς, στην ανταλλαγή που έφερε τον Κέβιν Ντουράντ στο Φοίνιξ.

Eπίσης ο ακούραστος παίκτης των Νετς έχει και το τωρινό ρεκόρ των περισσότερων ματς στο ΝΒΑ χωρίς απουσία (με 392), ενώ ο δεύτερος Λούνεϊ έχει 192. Tέσσερις σερί σεζόν χωρίς να χάσει ματς. Αδιανόητο σε μια εποχή που αρκετοί επιλέγουν την... ξεκούραση και το load management.

After starting today, Mikal Bridges has now played in 83 games this regular season.



Bridges hasn't missed a game in five straight seasons to start his NBA career 😳 pic.twitter.com/jZW1n8szAV