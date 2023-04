Οι Νετς έκλεισαν τη θέση τους για τα play-offs του ΝΒΑ έχοντας στο ρόστερ τους έναν εκκολαπτόμενο σταρ. Ο Μικάλ Μπρίτζες είναι ο λόγος για να χαμογελά το Μπρούκλιν.

Κάνοντας αναδρομή στον καιρό της Αναγέννησης μπορούμε να ξεφυλλίσουμε τις σελίδες της ευρωπαϊκής ιστορίας σχετικά με την μετάβαση από τον Μεσαίωνα στην νεωτερικότητα. Φέρνοντας την αντίστοιχη συνθήκη στα δεδομένα της τωρινής εποχής και συγκεκριμένα του 2023, ο Μικάλ Μπρίτζες μοιάζει με το πρόσωπο εκείνο που ευθύνεται για την υπέρβαση των... αρχαίων ιδεών που κατέκλυζαν το Μπρούκλιν στο ξεκίνημα της σεζόν.



Η λήξη του tradeline τον περασμένο Φλεβάρη έφερε τον Κέβιν Ντουράντ στο Φοίνιξ, όμως για να συμβεί αυτό οι Νετς προσέθεσαν στο ρόστερ τους τόσο τον απόφοιτο και πρωταθλητή του πανεπιστημίου του Βιλανόβα, όσο και τον "δίδυμό" του, Καμ Τζόνσον. Οι συζητήσεις είχαν σε πρώτο πλάνο την αναβάθμιση των Σανς, παρόλα αυτά ο Μπρίτζες θέλησε να να αποδείξει πως η χαρά του παιχνιδιού μπορεί να αποτελέσει το "φίλτρο" για την μπασκετική αναγέννηση.

«Ήταν δύσκολο, ειδικά στην αρχή. Πολλοί νέοι τύποι προσπαθούν να μάθουν έννοιες και να καταλάβουν το rotation μας και τι να κάνουμε εκεί έξω στο γήπεδο μαζί...Οπότε ήταν σίγουρα δύσκολο για λίγο, αλλά τελικά το να δέσουμε και να καταλάβουμε το τί μπορούμε να κάνουμε εκεί έξω ήταν τρομερό. Είμαι απλά χαρούμενος που βρίσκομαι σε αυτή τη θέση» δηλώνει λίγο μετά την κατάληψη της



Οι Νετς βρίσκονται στα play-offs... Μετά από τα τόσα κύμματα που χρειάστηκε να περάσουν από τον «Μεσαίωνα» της κρίσης στην εποχή όπου Ντουράντ και Ίρβινγκ δεν κατάφεραν να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες των Νεοϋορκέζων.

Ο ρόλος του Μπρίτζες στους Σανς ήταν πολύτιμος στη χρονιά που το Φοίνιξ έφτασε να διεκδικεί το δαχτυλίδι. Ενώ αγωνιζόμενος στα όρια του... βιονικού, δίχως να λείψει στιγμή από το παρκέ, επιβεβαίωνε τις περγαμηνές που τον ακολουθούν ως ένα "κλειδί" στο πλάνο του Μόντι Γουίλιαμς χωρίς να μπορέσει να θεωρήσει κάτι δεδομένο.



Το να ζεις στην πραγματικότητα των Σανς στη σκιά των Ντέβιν Μπούκερ και Κρις Πολ δεν ήταν πάντα εύκολο. Έδωσε, όμως, στον Μπρίτζες τη δυνατότητα να μάθει «από το να φυλάω τους κορυφαίους και να παίρνω ανόητα φάουλ μόνο και μόνο επειδή είναι τόσο έξυπνοι και απλά μου δίνουν μια γωνία για να με αφήσουν να τους κάνω φάουλ».

Since the All-Star break, Mikal Bridges has more points than



Devin Booker

Jayson Tatum

Nikola Jokic

Giannis Antetokounmpo

Anthony Edwards

Donovan Mitchell

Julius Randle

Jimmy Butler

Trae Young

Jaylen Brown

Anthony Davis

Paul George

Kyrie Irving



Averaging over 26 PPG as a Net. pic.twitter.com/ykZUlNOvrt