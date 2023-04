«Οι Λέικερς ενισχύονται με Χάρισον και Τρίσταν Τόμπσον για τα play-offs»

Οι Λέικερς θέλουν να κυνηγήσουν κάθε πιθανότητα να πετύχουν κάτι καλό στα play-offs και ενισχύονται με Σακ Χάρισον και Τρίσταν Τόμπσον.

Οι Λέικερς διόρθωσαν τα «κακώς κείμενα» από το πρώτο μισό της σεζόν και με τις εμφανίσεις τους το τελευταίο διάστημα κατάφεραν να κλειδώσουν τη θέση τους στα play-in, ενώ διατηρούν ελπίδες για απευθείας... άλμα στα play-offs.

Με τις αλλαγές στο διάστημα των trades δυνάμωσαν το ρόστερ τους, όμως όπως φαίνεται θέλουν να διεκδικήσουν ακόμη περισσότερα από τη φετινή postseason και για αυτό τον λόγο προχωρούν σε διπλή ενίσχυση. Όπως αναφέρει το ESPN, και συγκεκριμένα ο Ντέιβ ΜακΜέναμιν, οι «λιμνάνθρωποι» αναμένεται να ελευθερώσουν τον Ριντ προκειμένου να κάνουν... χώρο για τους Σακ Χάρισον και Τρίσταν Τόμπσον.

Μάλιστα, θυμίζουμε πως μερικούς μήνες πριν ο άλλοτε συμπαίκτης του ΛεΜπρόν Τζέιμς στο Κλίβελαντ είχε δηλώσει την επιθυμία του να συνυπάρξει και πάλι με τον «βασιλιά».

