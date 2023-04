Όκλεϊ σε Τόμας: «''Τρελαίνεσαι'' με Τζόρνταν γιατί ήρθε στην πόλη σου και την πήρε» (vid)

O Tσαρλς Όκλεϊ... εξαπέλυσε τα βέλη του προς τον Αϊζάια Τόμας, παίρνοντας το μέρος του Μάικλ Τζόρνταν.

Η κόντρα του Μάικλ Τζόρνταν με τον είναι γνωστή εδώ και χρόνια. Σίγουρα όταν κάποιος σε ρωτάει ποιοι ήταν οι δυσκολότεροι αντίπαλοι για τον Τζόρνταν, μία είναι η απάντηση που σου έρχεται στο μυαλό. Το bad boys από το Ντιτρόιτ με μπροστάρηδες τους Αϊζάια Τόμας, Τζο Nτούμαρς στην περιφέρεια και τους Μπιλ Λαϊμπίρ και Ρικ Μαχόρν να ρίχνουν... ξύλο στη ρακέτα.

Είναι το σύνολο που χρησιμοποίησε τους δικούς του κανόνες πάνω στον Air και τον... προετοίμασε για να φτάσει στην κορυφή του ΝΒΑ. Αφού οι ήττες στα playoffs από το Ντιτρόιτ, τον έκαναν πιο σκληρό, πιο έτοιμο, πιο τρελαμένο για την κορυφή.

Τόμας και Τζόρνταν από εκείνο τον καιρό δεν έχουν καθόλου καλές σχέσεις, με τον Τσαρλς Όκλεϊ (συμπαίκτη του Air στους Μπουλς) να παίρνει θέση υπέρ του θρύλου του Σικάγο, πικάροντας τον Zeke.

«Ήρθε στην πόλη σου και την πήρε. Για αυτό... τρελάθηκες μαζί του. Σου πήρε το Σικάγο», ήταν τα λόγια του Όκλεϊ για τον Αϊζάια που γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Σικάγο.

Charles Oakley calls out Isiah Thomas for continuing to discuss Michael Jordan



“He came in your city and took your city. That’s why you’re really mad. He took over Chicago” 🥶



(h/t @ThePatrickPryor / via @shobasketball )



pic.twitter.com/z2zV6FwPWA