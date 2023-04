ΛεΜπρόν: Οι συμπαίκτες του έκαναν ήχους κατσίκας για να δείξουν πως είναι GOAT (vid)

Ένα τρελό σκηνικό διαδραματίστηκε όταν ο ΛεΜπρόν έκανε δηλώσεις μετά τη νίκη επί των Τζαζ.

Οι Λέικερς παλεύουν για την απευθείας πρόκριση στα playoffs μετά τη νίκη επί των Τζαζ, σε ένα ματς που ο ΛεΜπρόν είχε 37 πόντους μαζί με το σουτ νίκης στην παράταση. Μετά το τέλος, ο Βασιλιάς έκανε δηλώσεις στους δημιοσιογράφους και οι συμπαίκτες του έκλεψαν την παράσταση στα αποδηυτήρια. Έκαναν ήχους κατσίκας για να δείξουν προφανώς πως είναι ο GOAT, με τον ίδιο να σταματά για λίγο.

Δείτε το video

Lakers were making goat noises during Bron's interview 😂🐐



(via @JovanBuha)pic.twitter.com/lye0Pz0kxT