Άντονι Ντέιβις και Μάικαλ Μπρίτζες αναδείχθηκαν παίκτες της εβδομάδας σε Δύση και Ανατολή.

Εντυπωσιακές εμφανίσεις πραγματοποίησαν την εβδομάδα που πέρασε, τότε ο Άντονι Ντέιβις όσο και ο Μάικαλ Μπρίτζες. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να αναδειχθούν παίκτες της εβδομάδας στο ΝΒΑ σε Δύση και Ανατολή αντίστοιχα.

Ο Unibrow οδήγησε τους Λέικερς σε 3 νίκες στα τρία ματς, ενώ είχε 38.7 πόντους, 11.7 ριμπάουντ και 65.2% εντός παιδιάς. Από την άλλη πλευρά ο ηγέτης των Νετς οδήγησε επίσης την ομάδα του σε ρεκόρ 3-0, ενώ μέτρησε 33 πόντους, 5.7 ριμπάουντ και 3.7 ασίστ κατά μέσο όρο.

Ο Ντέιβις είναι σε εξαιρετική κατάσταση τον τελευταίο καιρό, ενώ και ο Μπρίτζες έχει αλλάξει... επίπεδο από τότε που πήγε στους Νετς, αφήνοντας τους Σανς.

