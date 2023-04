Ο Τζούλιους Ραντλ είχε άλλο έναν λόγο να χαμογελάει μετά τη νίκη επί των Γουίζαρντς.

Οι Νικς επικράτησαν των Γουίζαρντς, πήγαν στο 46-33 και κλείδωσαν τη θέση τους για τα playoffs. Λογικά στον πρώτο γύρο θα παίξουν με μειονέκτημα έδρας κόντρα στους Καβς.

Σύμφωνα με τον Μπόμπι Μαρκς, η νίκη επί των πρωτεουσιάνων επηρέασε με θετικό τρόπο και τον Τζούλιους Ραντλ. Ο ηγέτης της Νέας Υόρκης καρπώθηκε 1.2 εκατ. ευρώ (bonus) μετά την εξασφάλιση των playoffs από την ομάδα του. Καθόλου άσχημα.

Οι Νικς αρχίζουν να σκέφτονται την postseason και αναζητούν μετά από πάρα πολλά χρόνια μια πρόκριση στον δεύτερο γύρο, αφού οι Καβς είναι ιδιαίτερα ταλαντούχοι αλλά σε καμία περίπτωση μεγαθήριο.

