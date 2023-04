O Nτόνοβαν Μίτσελ έχει πάρει... φωτιά στα τελευταία ματς και αυτό είναι υπέροχο νέο για τους Καβς ενόψει των play-offs που έρχονται.

Οι Καβς ετοιμάζονται σιγά-σιγά για τα play-offs που έρχονται, εκεί όπου εκτός συγκλονιστικού απροότπου θα βρουν μπροστά τους τους Νικς με πλεονέκτημα έδρας. Ένα στοιχείο που κάνει το Κλίβελαντ να αισιοδοξεί είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Ντόνοβαν Μίτσελ.

Ο Spida κάνει παπάδες στα τρία τελευταία ματς και μετρά τρεις σερί 40άρες. Κόντρα στους Χοκς είχε 44 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Απέναντι στους Νικς είχε 42 πόντους, 5 ασίστ με 16/23 σουτ. Τέλος απέναντι στους Πέισερς και στη νίκη των ιπποτών είχε 40 πόντους, 6 ριμπάουντ με 14/24 σουτ.

Οι... ιππότες θέλουν μια καλή παρουσία στη regular season και πρόκριση στον δεύτερο γύρο, εκεί όπου λογικά θα βρουν τους Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο και θα πρέπει να κάνουν την υπέρβαση.

