Η άμυνα των Σέλτικς κράτησε τους Μπακς κάτω από τους 100 πόντους, βάζοντας τέλος στο φετινό σερί τους που ξεκίνησε στα μέσα Ιανουαρίου.

Το παιχνίδι των Μπακς απέναντι στους Σέλτικς μόνο ντέρμπι δεν ήταν. Οι Κέλτες απέδρασαν με 99-140 από το Fiserv Forum και με αυτόν τον τρόπο έδειξαν τα... δόντια τους ενόψει των play-offs της Ανατολής.

Σε μία αναμέτρηση που σημαδεύτηκε από την κουτουλιά του Θανάση Αντετοκούνμπο στον Μπλέικ Γκρίφιν, οι Μπακς δεν τα πήγαν καθόλου καλά όσον αφορά το επιθετικό κομμάτι.

Για την ακρίβεια είδαν το δικό τους σερί να «σπάει» με την παραγωγή των 99 πόντων. Ποιο ήταν αυτό; Τα «ελάφια» του Γιάννη Αντετοκούνμπο μετρούσαν 33 συνεχόμενα παιχνίδια όπου σκόραραν περισσότερους από 100 πόντους. Οι Σέλτικς τους κράτησαν στους 99, ενώ για την τελευταία φορά που δεν ήταν τριψήφια η παραγωγή τους πρέπει να πάμε πίσω στις 14 Ιανουαρίου, όταν και ηττήθηκαν με 111-95 από τους Χιυ στο Μαϊάμι!

