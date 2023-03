Μπέβερλι για Γουέστμπρουκ: «Αυτός ο κ@ρι@λης τρώει μαρούλι, γι'αυτό είναι αθλητικός»

Ο Πατ Μπέβερλι ξεστόμισε μια φοβερή ατάκα για τον Ράσελ Γουέστμπρουκ.

Ο Ράσελ Γουέστμπρουκ έκανε season-high με 36 πόντους για τους Κλίπερς στη νίκη κόντρα στους Γκρίζλις, ενώ είχε και 10 ασίστ με 5/5 τρίποντα. Στο συγκεκριμένο ματς μάλιστα μας χάρισε και μία από τις φωτογραφίες της σεζόν, ξαπλωμένος στο παρκέ.

Ο Πάτρικ Μπέβερλί μίλησε για τον πρώην συμπαίκτη του στους Λέικερς και πέταξε μια φοβερή ατάκα. «Καταλαβαίνω γιατί είναι τόσο αθλητικός. Αυτός ο καριό... τρώει μαρούλι», ήταν τα λόγια του.

Πριν λίγες μέρες στο ματς των Μπουλς με τους Λεικερς, ο Russ έβαλε για... ύπνο τον Μπέβερλι με την χαρακτηριστική του κίνηση και αναβίωσε η κόντρα τους.

Patrick Beverley on Russell Westbrook’s durability: 💪



“I see why he’s so athletic… this motherfu**** eats straight lettuce.” @PatBevPod pic.twitter.com/Svb8DOEyqE