Ο Μάικλ Τζόρνταν πουλάει τους Σάρλοτ Χόρνετς για ένα ποσό που αγγίζει τα 1.8 δισεκατομμύρια δολάρια και σύμφωνα με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, ο MJ συζήτησε τις προηγούμενες ημέρες με τον Ελληνοκαναδό Στιβ Αποστολόπουλο.

Ο Μάικλ Τζόρνταν αναζητά αγοραστή για την πώληση των Σάρλοτ Χόρνετς, αγοράζοντας τον οργανισμό πριν από 13 χρόνια για 180 εκατομμύρια δολάρια και πλέον αξιώνει ένα ποσό που αγγίζει τα 1.8 δισεκατομμύρια.

Ο MJ κατέχει το 97% των μετοχών (σ.σ. το υπόλοιπο 3% ανήκει σε επενδυτές από τη Νέα Υόρκη) και σύμφωνα με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, συζήτησε με τον Ελληνοκαναδό Στιβ Αποστολόπουλο για το ενδεχόμενο πώλησης των Χόρνετς.

Παρ' όλα αυτά, το deal δεν προχώρησε αφού ο Αποστολόπουλος θέλει να επενδύσει στους Ουάσινγκτον Κομάντερς του NFL.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η περιουσία της οικογένειας του Στιβ Αποστολόπουλου αγγίζει τα 3.9 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Ελληνοκαναδός επιχειρηματίας ασχολείται με το real estate, έχοντας τη μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία στον Καναδά, την Triple Group που ίδρυσε ο πατέρας του, Ανδρέας όταν μετανάστευσε στη βόρεια Αμερική, δουλεύοντας αρχικώς ως υπάλληλος στα KFC.



