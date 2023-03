Ο Σακίλ Ο' Νιλ μπορεί να... ανησύχησε τους πάντες ύστερα από ανάρτηση ότι βρίσκεται στο νοσοκομείο ωστόσο στη συνέχεια τους καθησύχασε με τον δικό του, χαρακτηριστικό, τρόπο.

Ο θρύλος του ΝΒΑ είναι γνωστός για τις πλάκες και το χιούμορ του. Ακόμα και σε μια δύσκολη κατάσταση έχοντας υποβληθεί σε επέμβαση στο ισχίο, όχι μόνο δεν το έχασε αλλά φρόντισε να στείλει μήνυμα ότι είναι καλά με ένα φοβερό βίντεο.

Συγκεκριμένα το ΤΜΖ είχε μεταδώσει ότι ο Σακίλ Ο' Νιλ ήθελε να απαλλαχθεί από ένα χρόνιο πρόβλημα και γι' αυτόν τον λόγο προχώρησε σε διόρθωση του ισχίου του. Η χειρουργική επέμβαση στέφθηκε με επιτυχία ωστόσο σε πρώτη φάση προκάλεσε πολλά ερωτηματικά στους θαυμαστές του όταν δημοσίευσε φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο.

Λίγο αργότερα έσπευσε να τους καθησυχάσει με ένα άκρως χιουμοριστικό βίντεο: «Σε όλους όσους ανησυχούν και ενδιαφέρονται, να σας πω ευχαριστώ. Όμως, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε. Απλά έπρεπε να κάνω επέμβαση στο ισχίο. Σας ευχαριστώ και σας αγαπώ. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε, είμαι καλά» ανέφερε στην εν λόγω ανάρτηση.

Η φωτογραφία που ανέβασε από το νοσοκομείο...

...και το δικό του «ευχαριστώ»

to all the people who are worried and concerned. first off , let me say thank you. And lastly no need to worry, just had to get some BBL WORK AKA #hipreplacement. Thanks and love you all. but no need to worry and yes i’m fine. pic.twitter.com/cnmLn58YDy