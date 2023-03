Τόμπσον για Μπρουκς: «Όταν αποσυρθεί, δεν θα τον θυμάται κανείς»

Ο Κλέι Τόμπσον δεν κάνει πίσω στην κόντρα του με τον Ντίλον Μπρουκς.

Χαμός γίνεται πάντα τον τελευταίο καιρό, όταν Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς κοντράρονται με τους Γκρίζλις τον τελευταίο καιρό. Από πέρυσι στα playoffs έχει ξεκινήσει το beef.

Φέτος στην ήττα των Γουόριορς από τους Γκρίζλις, ο Κλέι Τόμπσον θέλησε να υπενθυμίσει ποιοι έχουν τα δαχτυλίδια, μετρώντας προς τον Ντίλον Μπρουκς ένα-ένα τα δαχτυλίδια του και τα πρωταθλήματα που πήρε με τους Γουόριορς.

Ο Κλέι έκανε δηλώσεις για τον Μπρουκς και ανέφερε πως δεν όταν αποσυρθεί, κανείς θα μιλάει για εκείνον. «Δεν με νοιάζει για τον Μπρουκς. Όταν αποσυρθεί, δεν νομίζω πως θα μιλήσει ξανά κάποιος για εκείνον. Στο υπόσχομαι. Είναι ωραία τώρα, αλλά περίμενε να περάσουν δέκα χρόνια», ήταν τα λόγια του.

