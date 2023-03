Η Μινεσότα δείχνει να χάνει τον δρόμο της στο κρισιμότερο σημείο της σεζόν.

Η σεζόν ξεκίνησε με όνειρα για τη Μινεσότα, η οποία έφτιαξε ένα ενδιαφέρον δίδυμο με Τάουνς και Γκομπέρ στους ψηλούς, ενώ είχε στο ρόστερ της τον αστέρα της που έρχεται με φόρα, τον Άντονι Έντουαρντς. Όμως ο Γάλλος σέντερ δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ενώ υπάρχουν κι άλλη σημαντικά πράγματα που πάνε να κάψουν τη σεζόν για τους... λύκους. Aυτή τη στιγμή είναι στην 9η θέση με ρεκόρ 35-37 και μάχονται για το play-in τουρνουά.

1) Ο Τάουνς δεν έχει παίξει από τον Νοέμβρη

2) Ο Γκομπέρ δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις

3) Ο Έντουαρντς είνα τραυματίας και με προστατευτική μπότα, εκτός επ' αόριστον

4) Ο Κέσλερ και ο Βάντερμπιλτ που έφυγαν με ανταλλαγή για να έρθει ο Γκομπέρ, παίζουν εξαιρετικά στις νέες τους ομάδες, τους Τζαζ και τους Λέικερς.

5) Ο Ράσελ ανταλλάχθηκε για τον 35χρονο Κόνλεϊ και τον Αλεξάντερ-Γουόκερ

