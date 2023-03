Ο Μπρουκ Λόπεζ έδωσε σπουδαίες λύσεις στην αναμέτρηση των Μπακς με τους Νετς φτάνοντας μία ανάσα από το triple-double με 9 μπλοκ.

Οι Μιλγουόκι Μπακς κατάφεραν να κάμψουν κάθε αντίσταση των Νετς στο Fiserv Forum (118-113) ακόμη και χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος στην απουσία του παρέδωσε την σκυτάλη στον Μπρουκ Λόπεζ.

Ο σέντερ του Μιλγουόκι ήταν κανονικός... οδοστρωτήρας και πήρε την κατάσταση στα χέρια του όταν χρειάστηκε. Σκόραρε, μάζεψε ριμπάουντ και έκοψε τις προσπάθειες των αντιπάλων του, αγγίζοντας το triple-double.

Τι... αναφέρει η στατιστική του; Σημειώστε πως πέρα από 24 πόντους με 7/13 δίποντα και 3/7 τρίποντα, είχε 10 ριμπάουντ και 9 μπλοκ (αριθμός που αποτελεί ρεκόρ καριέρας) συν 3 ασίστ.

Δείτε την εμφάνιση του Μπρουκ Λόπεζ:

Lopez finished with a career-high 9 blocks, which is tied for the second-most in a game in franchise history.



24 PTS | 10 REB | 3 AST | 9 BLK pic.twitter.com/RuEy0YawSJ