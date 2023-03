Οι Τζέιμς Χάρντεν και Τζοέλ Εμπίντ πέτυχαν περισσότερους από 30 πόντους και 10 ασίστ στη νίκη των Σίξερς επί των Μπακς, κάτι που συμβαίνει 6η φορά στην ιστορία του ΝΒΑ από ένα δίδυμο.

Το σερί των Μιλγουόκι Μπακς έφτασε στο τέλος του. Οι Σίξερς τους θύμισαν πώς είναι η «γεύση» της ήττας μετά από 16 σερί επιτυχημένα αποτελέσματα, αφού οι Χάρντεν και Εμπίντ κατέγραψαν ιστορικά νούμερα στην αναμέτρηση.

Ο «μούσιας» σκόραρε 38 πόντους με 10 ασίστ και 9 ριμπάουντ, αγγίζοντας το triple-double, ενώ ο ψηλός των Σίξερς ολοκλήρωσε με 31/10/6 αντίστοιχα. Αθροιστικά λοιπόν σκόραραν 79 πόντους, ενώ αν υπολογίσει κανείς και τις τελικές τους πάσες ήταν υπεύθυνοι για 105 από τους 133 πόντους της ομάδας τους.

Ταυτόχρονα έγινε το 6ο ζευγάρι στην ιστορία του ΝΒΑ που πετυχαίνει 30 πόντους και 10 ασίστ στο ίδιο παιχνίδι. Την τελευταία φορά που είχε συμβεί κάτι τέτοιο, πρωταγωνιστές ήταν οι Ότις Μπέρντσονγκ και Φιλ Φορντ, το μακρινό 1979, ενώ αυτό το επίτευγμα έχουν στο... βιογραφικό τους δύο φορές οι Τζέρι Γουέστ μαζί με τον Έλγκιν Μπέιλορ. Τα άλλα δύο δίδυμα που το είχαν πετύχει είναι οι Γουίλτ Τσάμπερλεϊν και Χαλ Γκριρ το 1965 αλλά και ο Όσκαρ Ρόμπερτσον μαζί με τον Τζακ Τουίμαν το 1962.

