Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είδε τους Σίξερς να σπάνε το νικηφόρο σερί των Μπακς και ακολούθως, έκανε λόγο για μαθήματα που μπορούν να φανούν χρήσιμα στο μέλλον.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν κατάφερε να αποτρέψει την ήττα των Μπακς από τους Σίξερς στο Fiserv Forum, εκεί όπου η Φιλαντέλφια επικράτησε με 130-133 και έβαλε φρένο στο σερί των 16 νικών που μετρούσαν τα «Ελάφια» από τις 22 Ιανουαρίου.

Ο Greek Freak σημείωσε 34 πόντους με 16/18 βολές, 9/18 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 13 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ αλλά έκανε και 7 λάθη στα 35' που έμεινε στο παρκέ, μεταξύ αυτών τα βήματα στα 12" για το φινάλε.

«Μαθαίνουμε και εφαρμόζουμε αυτά τα μαθήματα στο μέλλον» ήταν το μήνυμα του Αντετοκούνμπο στο Twitter έπειτα από την ήττα από τους Σίξερς.

We learn and apply those lessons in the future. #BuildGoodHabits pic.twitter.com/we6poDC8TL