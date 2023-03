Το triple double του Γιόκιτς συνδυάζεται πάντα με νίκη των Νάγκετς.

Οι Νάγκετς επικράτησαν των Γκρίζλις και συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν, όντας στην κορυφή της Δύσης. Σε ακόμα ένα ματς ο Νίκολα Γιόκιτς τελείωσε με triple double, βοηθώντας την ομάδα του να φτάσει στη νίκη.

Το τρομερό είναι πως το Ντένβερ έχει κερδίσει 29 σερί ματς όταν ο Joker κάνει triple double, ένα ρεκόρ που συνεχίζεται από την περασμένη σεζόν. Επιπλέον αυτά τα 29 ματς νικών με triple double Γιόκιτς είναι και το μεγαλύτερο σερί στην ιστορία του ΝΒΑ.

Ο Σέρβος σταρ παραδίδει μαθήματα μπάσκετ κάθε φορά που πατά παρκέ, χρησιμοποιώντας το μυαλό του και το μπασκετικό του I.Q.

