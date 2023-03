Συνάντηση με τον Ντένζελ Ουάσινγκτον είχε πριν το τζάμπολ ο ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Συχνά πυκνά το γήπεδο των Λέικερς προσελκύει διάσημους και από τον χώρο του κινηματογράφου. Αυτή τη φορά ήταν σειρά του Ντένζελ Ουάσινγκτον να δει από κοντά το ματς των λιμνάνθρωπων με τους Τίμπεργουλβς και μάλιστα να ανοίξει... πηγαδάκι με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς. Φυσικά ο πιο γνωστός φίλαθλος των Λέικερς είναι ο Τζακ Νίκολσον.

Δείτε διάσημο ηθοποιό με τον ηγέτη των Λέικερς που θα είναι off για 3 εβδομάδες.

Denzel and Bron chatting during the Laker game ⭐️ pic.twitter.com/VoScSojFx5