Ο Πάτρικ Μπέβερλι αποκάλυψε πως ζήτησε ανταλλαγή όταν ήταν στους Λέικερς.

Ο Πατ Μπέβερλι αποτελεί το νέο απόκτημα των Μπουλς εδώ και λίγο καιρό και θα παίζει για τη γενέτειρα του, το Σικάγο. Οι φίθαθλοι του έδειξαν από την αρχή την αγάπη τους, ενώ ο Πατ αποκάλυψε πως ζήτησε ανταλλαγή από τους Λέικερς πριν γίνει ανταλλαγή στους Μπουλς.

Στον σκληρό αμυντικό και πάντα ευέξαπτο του Σικάγο δεν άρεσε η κατάσταση στους Λέικερς και ήθελε ένα καλύτερο... σπίτι, μια νέα ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του. Ο Μπέβερλι έχει αγωνιστεί σε δύο ματς με τη φανέλα των ταύρων, μετρώντας 8 πόντους κόντρα στους Νετς και ήταν άποντος απέναντι στους Γουίζαρντς.

“I didn’t like what was going on, so let’s find a better home for me. Not he ain’t good enough, so let’s get rid of him. All that was my decision” - Patrick Beverley on the Lakers trade 👀



🎥 - @PatBevPod pic.twitter.com/YTLlgQDTIf