Εκφωνητής Σίξερς για την crossover Χάρντεν: «Έχει οικογένεια, μην του τα κάνεις αυτά» (vid)

Ο Τζέιμς Χάρντεν έκανε επική ντρίμπλα κόντρα στους Χιτ και τρέλανε τον εκφωνητή των Σίξερς.

Μάγεψε ο Τζέιμς Χάρντεν κόντρα στους Χιτ. Ο Μούσιας έκανε την κίνηση σήμα-κατατεθέν του, δηλαδή την crossover του με τις αλλεπάλληλες σταυρωτές που τον χάνουν οι αντίπαλοι. «Θύμα» αυτή τη φορά ήταν ο Βίκτορ Ολαντίπο που δεν κατάλαβε τι του έγινε. Τη φάση αυτή σχολίασε με ιδιαίτερο τρόπο ο εκφωνητής της Φιλαδέλφεια που... τρελάθηκε. «Έχει οικογένεια, μην τον κάνεις έτσι», ήταν τα λόγια του.

Δείτε τι έγινε

"He got a family don't do him like that" -commentator after this Harden move 😂 pic.twitter.com/SU0ivjOnzP