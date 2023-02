Άσχημα μαντάτα στο «στρατόπεδο» των Λέικερς, με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς να μένει εκτός για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα μετά τον τραυματισμό του στο πόδι και τα playoffs να... απομακρύνονται.

Τα σύννεφα μαζεύτηκαν και πάλι γύρω από το Λος Άντζελες, με τον τραυματισμό του ΛεΜπρόν Τζέιμς να είναι πιο σοβαρός από ό,τι αρχικά φάνηκε. Ο «βασιλιάς» είχε ένα πρόβλημα στο πόδι κατά τη διάρκεια της τρίτης περιόδου στην αναμέτρηση των Μάβερικς κόντρα στους Λέικερς, οδήγησε την ομάδα του στη μεγάλη ανατροπή από το -27 αλλά μάλλον η επιλογή του να μείνει στο παρκέ θα του κοστίσει.

Όπως μετέφερε ο Σαμς Σαράνια, η απουσία του μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι αρχικά υπολογιζόταν και να μείνει εκτός για απροσδιόριστο διάστημα, καθώς οι εξετάσεις του δεν ήταν καθαρές. Προφανώς και όλο το ιατρικό επιτελείο των Λέικερς έχει πέσει πάνω του, καθώς βρισκόμαστε στο κρισιμότερο κομμάτι της σεζόν και οι «λιμνάνθρωποι» ψάχνουν τρόπο να μπουν σε τροχιά playoffs.

Οι Λέικερς άλλωστε μοιάζουν να κυνηγάνε το θαύμα για να μπουν αρχικά στα play-in. Αυτήν την ώρα έχουν ρεκόρ 29-32 και είναι στη 12η θέση, με τους Πέλικανς προς το παρόν να θέτουν το όριο με τις 30 νίκες. Μετά το All-Star Game ο ΛεΜπρόν ανέφερε πως τα 23 αυτά παιχνίδια που απέμεναν είναι από τα σημαντικότερα της καριέρας του, όμως μάλλον θα χάσει μεγάλο μέρος αυτών, με τις ελπίδες των Λέικερς να μειώνονται...

Sources: There's fear Lakers star LeBron James is likely to miss an extended period of time with his right foot injury. James suffered the injury in Sunday's win over Dallas, played through it, and belief is he will be sidelined an indefinite amount.