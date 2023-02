Μαμά Μίτσελ για Λίλαρντ: «Έφτασε το ρεκόρ σου, πρέπει να βάλεις 72»

Ο Ντόνοβαν Μίτσελ μοιράστηκε απίστευτο σκηνικό με την μητέρα του, η οποία του τηλεφώνησε ζητώντας τους να... ξανασπάσει το ρεκόρ πόντων στο ΝΒΑ, αφού το «έπιασε» ο Λίλαρντ με 71 πόντους.

Η φετινή σεζόν του ΝΒΑ έχει γράψει δύο 70άρες! Στις 3 Ιανουαρίου, ο Ντόνοβαν Μίτσελ υποδεχόταν το νέο χρόνο με 71 πόντους απέναντι στους Μπουλς καταρρίπτοντας μία σειρά από ρεκόρ και μπαίνοντας στο κλειστό κλαμπ των παικτών που έχουν καταγράψει αντίστοιχη επίδοση στα βιβλία της ιστορίας.

Περίπου δύο μήνες αργότερα, στις 27 Φεβρουαρίου του 2023, ο αγώνας των Μπλέιζερς με τους Ρόκετς... αφυπνίζει το θηρίο του Ντέιμιαν Λίλαρντ και εκείνος «πιάνει» τον Spida σκοράροντας 71 πόντους για τη νίκη της ομάδας του.

Οι φίλοι του ΝΒΑ αν μη τι άλλο είναι ευγνώμονες που έζησαν σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα δύο αντίστοιχα σκηνικά. Όχι, όμως, η μητέρα του Μίτσελ.

Λίγο μετά τον αγώνα με τους Ράπτορς, η μαμά Μίτσελ τηλεφώνησε στον γιο της αρχικά για να τον ενημερώσει πως ο Λίλαρντ έχει κάνει το ρεκόρ του και παράλληλα του ζήτησε νέα εμφάνιση, αυτή τη φορά με 72 πόντους για να βρεθεί και πάλι μόνος στην κορυφή!

O άσσος των Καβς μοιράστηκε το απίστευτο σκηνικό στο twitter του και προκάλεσε εκατοντάδες ξεκαρδιστικές αντιδράσεις.

Δείτε το tweet του Μίτσελ για το ρεκόρ Λίλαρντ και την μαμά του:

My mom calls me and says @Dame_Lillard tied your record… you gotta get 72 now😂😂😂