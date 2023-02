Ο Ντέιμιαν Λίλαρντ σημείωσε 71 πόντους για τους Μπλέιζερς κόντρα στους Ρόκετς και κατέκτησε... κορυφές και «γκρουπ» στην ιστορία του ΝΒΑ.

Η «αποστολή» για τον Ντέιμιαν Λίλαρντ φαινόταν απλή λίγο πριν την έναρξη του ματς ανάμεσα στους Μπλέιζερς και τους Ρόκετς. Και έγινε ακόμη απλούστερη όταν ξεκίνησε να... απασφαλίζει! Σταματώντας στους 71 πόντους και γκρεμίζοντας την αποκλειστικότητα ορισμένων εκ των κορυφαίων της ιστορίας για την είσοδό του στα κλειστά κλαμπ.



Σε μία σεζόν που κάθε λάτρης του μπασκετόκοσμου στο ΝΒΑ έχει ευτυχήσει να δει το φράγμα των 70 πόντων να σπάει δις, αρχής γενομένης από τον Ντόνοβαν Μίτσελ με την φανέλα των Καβαλίερς λίγο καιρό πριν, ο Λίλαρντ δήλωσε και πάλι «παρών».



Τα ρεκόρ αμέτρητα και η... ώρα του Λίλαρντ είχε έρθει. O Dame είχε την πιο παραγωγική βραδιά της καριέρας του μπαίνοντας δίπλα στους Τσάμπερλεϊν και Κόμπι Μπράιαντ ως ο παίκτης που έχει πέντε ή περισσότερες εμφανίσεις με 60+ πόντους. Είχε 71 με 6 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 22/38 εντός πεδιάς, εκ των οποίων τα 13/22 τρίποντα!

Damian Lillard now joins the only player in history with 60+ points and 10+ three pointers in a game....



Himself pic.twitter.com/ceYVb32Wu9