Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα μείνει εκτός από την αναμέτρηση των Μιλγουόκι Μπακς με τους Φοίνιξ Σανς (20:00), λόγω τραυματισμού.

Ο τραυματισμός που υπέστη ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην αναμέτρηση απέναντι στους Μαϊάμι Χιτ, θα του στοιχίσει τη συμμετοχή στο ματς απέναντι στους Φοίνιξ Σανς.

Περίπου μιάμιση ώρα πριν από το τζάμπολ του αγώνα ο προπονητής των Μπακς, Μάικ Μπουντενχόλζερ επιβεβαίωσε ότι ο Giannis θα μείνει εκτός, με τον δύο φορές MVP να μη βγαίνει ούτε καν για προθέρμανση.

Θυμίζουμε ότι ο Αντετοκούνμπο χτύπησε στο δεξί γόνατο, αφού το χτύπησε με αυτό του Κέιλεμπ Μάρτιν και αποχώρησε από την αναμέτρηση.

Bucks coach Mike Budenholzer tells reporters Giannis Antetokounmpo (right quad contusion) will not play today against the Suns.



Antetokounmpo was not on the floor for his normal pregame routine either.