Τέιτουμ: Πιο clutch... πεθαίνεις την τελευταία πενταετία (vid)

O Tζέισον Τέιτουμ έχει μιλήσει πολλές φορές στα κρίσιμα τα τελευταία χρόνια.

Οι Σίξερς έπεσαν στο καναβάτσο από το τρίποντο του Τέιτουμ, ένα λεπτό πριν το τέλος. Ο ηγέτης των Κελτών ήταν καθοριστικός για άλλη μια φορά τα τελευταία λεπτά σε ματς θρίλερ, χτίζοντας μια παράδοση τα τελευταία χρόνια.

Μέσα στις πέντε τελευταίες σεζόν, ο Τέιτουμ μετρά εννιά καλάθια προσπέρασης ή ισοφάρισης στα πέντε τελευταία λεπτά της τέταρτης περιόδου ή της παράτασης. Κανείς άλλος παίκτης δεν βρίσκεται παραπάνω από τον JT. Πάντα θέλεις να έχεις έναν παίκτη σαν αυτόν στην ομάδα σου όταν η μπάλα ζυγίζει... τόνους.

Tεράστια πρόοδο για τον Τέιτουμ σε πολλούς τομείς, ενώ δεν σταματά να δείχνει τα ηγετικά του χαρακτηριστικά. Πάντα βγαίνει μπροστά και παίρνει την ευθύνη όπως πρέπει να κάνουν οι ηγέτες.

The Celtics defeated the 76ers 110-107 after Jayson Tatum hit a go-ahead 3-pointer in the final seconds.



Over the last 5 seasons, Tatum has 9 game-tying or go-ahead FG inside the final 5 seconds of the 4th quarter and OT, the most in the NBA during that span. pic.twitter.com/fReFxY5BlI