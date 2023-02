ΛεΜπρόν: Είχε πει πως θα αποσυρθεί αν πάει στο Ορλάντο, αλλά τώρα με τον Μπρόνι είναι αλλιώς

O ΛεΜπρόν Τζέιμς ίσως πρέπει να αναθεωρήσει όσα είχε πει λίγο μετά τη φούσκα του 2020 για τους Μάτζικ.

Λίγες μέρες μετά τη... φούσκα του Ορλάντο, το 2020, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είχε απαντήσει σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν πρόκειται να πάει στους Μάτζικ. «Δεν πρόκειται να πάω εκεί. Καλύτερα να αποσυρθώ, τελείωσε», ήταν τα λόγια του.

Όμως σύμφωνα με το draftExpress, ο γιος του... Βασιλιά, ο Bronny Τζέιμς αναμένεται να επιλεχθεί από το Ορλάντο στο draft του 2024. Αν η πρόβλεψη βγει τότε σίγουρα ο ΛεΜπρόν θα πρέπει να αναθεωρήσει.

Στο παρελθόν ο σταρ των Λέικερς είχε αναφέρει πως θέλει να παίξει παρέα με τον γιο του στο ΝΒΑ πριν αποσυρθεί. Μένει να δούμε αν θα γίνει κάτι τέτοιο.

With Bronny projected to go to the Magic in our latest 2024 NBA mock draft, would Bron change his mind about what he said after the bubble?



Full mock from @DraftExpress on @ESPNPlus ➡️ https://t.co/UDuG30OWS1 pic.twitter.com/N9hb31kVSg