Ο γιος του ΛεΜπρόν Τζέιμς στη δεκάδα του 2024 NBA mock draft (vid)

Το όνομα του Μπρόνι Τζέιμς, του γιου του ΛεΜπρόν φιγουράρει στις πρώτες δέκα θέσεις του 2024 NBA mock draft που δημοσίευσε το ESPN, αφού οι ειδικοί βλέπουν στο πρόσωπό του ένα σπουδαίο prospect.

Από τη στιγμή που έσπασε το ρεκόρ του Καρίμ Αμντούλ-Τζαμπάρ και πλέον αποτελεί τον κορυφαίο σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία του ΝΒΑ, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έχει ακόμη έναν μεγάλο στόχο. Να παίξει μαζί με τον γιο του πριν αποσυρθεί από την ενεργό δράση, κάτι που έχει αναφέρει πολλάκις στο παρελθόν.

Σύμφωνα, λοιπόν με το 2024 NBA mock draft που δημοσίευσε το ESPN, ο Μπρόνι Τζέιμς βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα, εν προκειμένω στο Νο.10. Όσον αφορά το Νο.1 του μεθεπόμενου Draft, εκεί βρίσκεται το λιθουανικό φαινόμενο, ο Μάτας Μπουζέλις.

