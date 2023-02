Γιούτα Τζαζ και Ράσελ Γουέστμπρουκ τα βρήκαν όσον αφορά το buyout των 47 εκατομμυρίων δολαρίων του συμβολαίου του και ο πρώην MVP του ΝΒΑ θα γίνει με κάθε επισημότητα παίκτης των Κλίπερς.

Ήταν πρόθεση και των δύο και τελικά έγινε ο... γάμος των Λος Άντζελες Κλίπερς με τον Ράσελ Γουέστμπρουκ. Ο πρώην γκαρντ των Λέικερς θα παραμείνει κάτοικος LA, αλλά θα αλλάξει γειτονιά και θα γίνει πλέον συμπαίκτης των Καουάι Λέοναρντ και Πολ Τζορτζ.

Ο 34χρονος ήταν μέρος της τριπλής ανταλλαγής με τους Λέικερς να τον αφήνουν στη Γιούτα, μαζί με ένα pick 1ου γύρου το 2027.. Αφού ολοκλήρωσε τη διαδικασία με το buyout και τα 47 εκατομμύρια δολάρια που απέμεναν στο συμβόλαιό του, είναι έτοιμος να φορέσει τη φανέλα των Κλίπερς, όπως μετέδωσε ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, για να διεκδικήσει τον τίτλο με τον πρώην συμπαίκτη του στους Θάντερ, Πολ Τζορτζ.

Τη φετινή σεζόν ο Ρας μετράει 15.9 πόντους, 7.5 ασίστ, 6.2 ριμπάουντ σε περίπου 29 λεπτά, ερχόμενος από τον πάγκο για τους Λέικερς.

