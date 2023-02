Μάικλ Μαλόουν για το All Star Game: «Το χειρότερο παιχνίδι που έγινε ποτέ» (vid)

Ο Μάικ Μαλόουν που ήταν προπονητής στην Team Lebron, δεν... κρύφτηκε πίσω από το δάχτυλό του όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει το All Star Game στην Γιούτα.

Ο τεχνικός των Ντένβερ Νάγκετς, ο οποίος είχε επιλεγεί να κοουτσάρει και την ομάδα του Λεμπρόν Τζέιμς μίλησε... έξω από τα δόντια για την αναμέτρηση στο Σολτ Λέικ Σίτι.

«Πραγματικά είναι τιμή να βρίσκομαι εδώ. Είναι τιμή να είσαι μέλος ενός εξαιρετικού Σαββατοκύριακου και ανάμεσα στους καλύτερους παίκτες. Όμως ήταν το χειρότερο παιχνίδι μπάσκετ που έγινε ποτέ» ήταν η ατάκα του Μάικλ Μαλόουν, ο οποίος συνέχισε:

«Δεν ξέρω αν μπορούμε να το διορθώσουμε. Δίνω τα εύσημα στους Εμπίντ και Ίρβινγκ, οι οποίοι παρουσιάστηκαν αρκετά ανταγωνιστικοί. Προσπάθησαν να παίξουν και άμυνα. Δεν τραυματίστηκε κανείς, έδωσαν όλοι ένα show για τους φιλάθλους αλλά ήταν ένα βαρετό παιχνίδι. Δεν θα πω ψέματα».

Όπως είναι γνωστό η Team Giannis επικράτησε της Team Lebron με 184-175 και ο Τζέισον Τέιτουμ αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης.

“That is the worst basketball game ever played”



— All-Star Game losing coach Mike Malone pic.twitter.com/33ihyyFmlA