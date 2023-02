Γιάννης Αντετοκούνμπο και ΛεΜπρόν Τζέιμς έκλεψαν την παράσταση κατά τη διάρκεια της παρουσίασης τους σαν αρχηγούς στο All Star Game.

Ο κόσμος τους λατρεύει και τους αποθέωσε και στο All Star Game. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παρουσιάστηκε παρέα με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς σαν αρχηγοί και έδωσαν το δικό τους show, ειδικά με τις επιλογές τους στο live draft. Δύο από τα σπουδαιότερα πρόσωπα της λίγκας, θα δώσουν την μάχη τους στο All Star Game. Team Giannis vs Team LeBron.

Η αποθέωση των αρχηγών