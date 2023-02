Έμπίντ - Χάρντεν: Κυνηγούν επίδοση που έχει να εμφανιστεί από το 1981

Τζοέλ Εμπίντ και Τζέιμς Χάρντεν πάνε να πιάσουν επίδοση από τη σεζόν 1981-82.

Οι Σίξερς για άλλη μια φορά έχουν υψηλές φιλοδοξίες, οι οποίες φτάνουν μέχρι την κατάκτηση του τίτλου. Τις προηγούμενες σεζόν κάπου στα playoffs αποχαιρέτησαν και φέτος θέλουν να το πάνε μέχρι το τέλος του δρόμου.

Σε αυτό μπροστάρηδες είναι οι Τζοέλ Εμπίντ και Τζέιμς Χάρντεν, εντυπωσιάζοντας με τις εμφανίσεις του ο καθένας στον τομέα του. Ο Καμερουνέζος σέντερ μετρά 33.2 πόντους και είναι δεύτερος σκόρερ στη λίγκα, ενώ ο Μούσιας έχει 10.8 ασίστ ανά ματς, πρώτος πασέρ στο πρωτάθλημα. Οι δυο τους μπορούν να γίνουν το πρώτο δίδυμο συμπαικτών που ηγούνται στο ΝΒΑ σε πόντους και ασίστ κατά μέσο όρο μετά τη σεζόν 1981-82 και τους Τζορτζ Γκέρβιν και Τζόνι Μουρ που το πέτυχαν με τη φανέλα των Σπερς.

Ο Ντοκ Ρίβερς στηρίζει πολλά στο φοβερό δίδυμο της Φιλαδέλφεια, όμως η Ανατολή έχει αρκετές καλές ομάδες όπως οι Μπακς, οι Σέλτικς, οι Χιτ και οι Καβς.

Joel Embiid (33.2) ranks 2nd in PPG and James Harden (10.8) ranks 1st in APG this season. They could be the first pair of teammates to lead the NBA in PPG and APG since 1981-82 (George Gervin, Johnny Moore for the Spurs). pic.twitter.com/mamZxJ75SA