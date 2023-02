Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο κάθισε στον καναπέ του podcast του αδερφού του, Θανάση, με τους δυο τους να συζητούν για οικογενειακές «κόντρες», την Εθνική, αλλά και την... προφορά του Γιάννη.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο συνεχίζει το podcast του "Thanalysis" και αυτή τη φορά φιλοξένησε τον Βενιαμίν των AntetokounΒros, Άλεξ, προκειμένου να δώσουν στο κοινό τους όσες άγνωστες πτυχές υπάρχουν για εκείνον.

Αφού ξεκαθάρισαν πως θα έκαναν το καλύτερο που μπορούσαν για να κρατήσουν την συζήτησή τους στα αγγλικά, έκαναν μία μικρή «αξιολόγηση» για την προφορά που έχει καθένας από τα αδέρφια. Ο Άλεξ αναδείχθηκε... νικητής με τον Θανάση να ακολουθεί και τον Giannis να μένει πίσω από τον Κώστα.

Δεν παρέλειψαν να αναφέρουν και την εμπειρία της Εθνικής ομάδας, όπου το περασμένο καλοκαίρι βρέθηκαν να προπονούνται όλοι οι AntetokounΒros μαζί λίγο πριν το Eurobasket.

«Δεν είχα παίξει σε καμία από τις κατηγορίες της Εθνικής, οπότε το να είμαι στην αντρική μαζί σας ήταν κάτι τρελό. Εσείς οι τρεις με τον έναν ή τον άλλο τρόπο είχατε παίξει όλοι μαζί στην ίδια ομάδα, εγώ δεν είχε αγωνιστεί ποτέ με κανέναν σας» τόνισε ο Άλεξ με τον Θανάση να συμπληρώνει πως αυτό μπορεί ακόμη να συμβεί και ήταν η αρχή για τα επόμενα χρόνια!

Συνεχίζοντας την κουβέντα, ο Θανάσης αποκάλυψε και το "κρυφό" ταλέντο του μικρού του αδερφού, το οποίο έχει κλίση στο κομμάτι της μουσικής. Και ιδιαίτερα στο να γράφει στίχους για ραπ τραγούδια λέγοντας πως ποτέ δεν ξέρεις αν ο ίδιος θα καταλήξει να κάνει καριέρα και σε αυτόν τον τομέα.

Μέρος του podcast είναι και οι αστείες ιστορίες με τον Θανάση να ζητάει εκείνη που θα περνούσε πιο εύκολα από το μυαλό του Άλεξ, με τον γκαρντ των Γουισκόνσιν Χερντ να ανατρέχει στη στιγμή της... μετακόμισης από την Ελλάδα στην Αμερική. «Προσγειωθήκαμε στο Σικάγο και εγώ φορούσα ένα λεπτό φούτερ...Δεν είχα δει τον Γιάννη για περίπου δέκα μήνες. Έμοιαζε ψηλότερος και μεγαλύτερος. Φορούσε και πολλά ρούχα. Και μας έλεγε ότι έχει κρύο έξω. Πέρα από το γεγονός ότι πάθαμε πολιτισμικό σοκ αφού είχαμε πάει στο αεροδρόμιο με ταξί στην Ελλάδα και από εκεί φύγαμε με λιμουζίνα, χιόνιζε! Πήγαμε σε ένα τοπικό μαγαζί, ο κόσμος μας μιλούσε και λέγαμε "ναι δεν σας καταλαβαίνουμε, θέλουμε κάτι να ζεσταθούμε". Τότε σκούντηξα τον Κώστα και του λέω "αυτή είναι η Αμερική" και από τότε την αγάπησα».

